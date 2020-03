Poney flottant d'Isabelle Wéry, un roman qui devient spectacle sur la scène du 140

Une formule vivante du troisième et dernier roman d’Isabelle Wéry, Poney flottant, sera présentée sous forme de performance-concert. Un livre prendra chair sous nos yeux avec Pierre De Mûelenaere, Yannick Franck, Marcel Berlanger et Isabelle Wéry. Une nouvelle création belge au 140 avec le soutien de Passa Porta.

On ne la présente plus, Isabelle Wéry, autrice belge (finaliste du prix Victor Rossel 2019 avec Poney Flottant, édité chez Onlit Editions) est aussi actrice (L'Ecole des Ventriloques, Les Monologues du Vagin...) et metteuse en scène (La Mort du Cochon, Mademoiselle Ari Nue...). Son écriture, empreinte de musicalité et de rythme, ne demande qu’à s’incarner sur les planches. Le 140, lieu culturel mythique à Bruxelles, lui a donc proposé de performer son Poney flottant.

Le spectacle est un conte initiatique qui nous plonge dans les méandres des désirs et des pulsions d’une fillette qui voudrait grandir mais qui ne le peut plus. Cette performance, entre littérature et théâtre, est un cocktail astucieux des savoir-faire de quatre Bruxellois, les musiciens Pierre De Mûelenaere et Yannick Franck du groupe Orphan Swords, Isabelle Wéry et le plasticien Marcel Berlanger. Ses peintures défilent comme on tourne les pages d’un livre pop-up d'où jaillissent des images surdimensionnées et où la musique électronique devient la piste d’envol pour un texte scandé, chanté, "spoken-wordé" !

Entrez dans l’univers trépidant de Sweetie Horn, jeune fille de 10 ans qui vit en Angleterre dans la ferme familiale. Elle exige de son grand-père un cheval pour l’anniversaire de ses 12 ans. Mais soudain, son corps s’arrêtant de grandir, on commence à la surnommer Poney. Et ça, Sweetie, ça la met en colère. Elle prépare sa revanche...

Une nouvelle création belge à découvrir bientôt sur la scène du 140 à Bruxelles.