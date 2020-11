Mort du dramaturge américain Israël Horovitz, accusé de violences sexuelles

Le dramaturge américain Israël Horovitz, auteur de dizaines de pièces de théâtres au succès international, est décédé lundi à l’âge de 81 ans. Horovitz était cependant accusé par plusieurs femmes de harcèlement sexuel et de viol.

Il est décédé des suites d’un cancer, chez lui, à New York, a précisé la même source.

Né dans le Massachusetts, il était l’auteur de théâtre américain le plus adapté de l’histoire du théâtre français. Au total, il aura écrit plus de 70 pièces.

Il a aussi écrit une trentaine de scénarios pour le cinéma dont Des fraises et du sang, prix du Jury au Festival de Cannes en 1970 ou, plus récemment, My old lady, (2015) avec Maggie Smith et Kristin Scott Thomas, qu’il a également réalisé et qui a été tourné en 2013 à Paris, où il a longtemps vécu. Inspiré par sa propre expérience, c’est Kevin Kline qui y tenait un rôle presque autobiographique.

► "My Old Lady" : quand Maggie Smith rencontre Kevin Kline

En 2011 son autobiographie "Un New-Yorkais à Paris" a été publiée chez Grasset. Un an plus tard, il a été fait Commandeur de l’ordre des Arts et Lettres, plus haute décoration de l’Ordre des Arts et des Lettres en France.

Accusé de harcèlement et de viol

Depuis l’annonce de son décès, les hommages se sont succédé. Mais peu d’entre eux mentionnent les accusations portées à l’encontre du dramaturge. C’est le New York Times qui, en 2017, avait donné la parole à neuf femmes se disant avoir été victimes de violences sexuelles de la part de l’auteur, alors qu’il était leur patron, leur propriétaire ou leur mentor. Toutes avaient moins de 20 ans. Ces faits s’étaient déroulés trente ans plus tôt pour certains, d’autres remontaient à quelques mois seulement.

Dans le journal français Libération, l’une de ses victimes présumées, l’avocate Frédérique Giffard, a écrit :

Il passait sans prévenir du registre paternel à des sous-entendus sexuels, évoquait avec complaisance ses liens avec Beckett ou Al Pacino, et me donnait une importance que je n’avais probablement jamais eue auparavant pour un adulte. J’avais 16 ans, il en avait 52.

Elle accuse Israel Horovitz d’avoir "eu toute sa vie un comportement singulièrement brutal avec les très jeunes femmes qu’il croisait, attrapant leurs fesses et leurs seins, enfonçant sa langue dans leur bouche, ou se touchant le sexe avec leur main… Nous avons toutes eu des expériences très similaires".

Une autre femme, ex-petite amie de son fils, l’a même accusé de viol. Israël Horovitz n’a jamais démenti ces accusations, se contentant d’affirmer qu’il s’agissait de relations consenties. Aucune autre preuve que les multiples témoignages n'a été apportée et il n’a jamais été inquiété par la justice.