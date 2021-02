"Mithridate", une tragédie de Racine à voir en ligne sur le site de la Comédie-Française ce week-end

La Comédie-Française et France Culture proposent en ligne la captation d’un classique, Mithridate, une tragédie de Jean Racine.

La pièce a été filmée ce 17 février, et sera diffusée ce samedi 20 février à 20h30 sur le site internet de la Comédie-Française dans le cadre du rendez-vous hebdomadaire " Théâtre à la table ", et ce dimanche 21 février à 20h sur France Culture, où elle sera disponible durant un an.