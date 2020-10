"Miss Else", entre désirs ados et manipulations adultes, Epona Guillaume, remarquable de justesse

C’est donc une excellente initiative de Jeanne Dandoy, actrice et autrice, de transposer au théâtre, dans un contexte contemporain, une des plus fameuses nouvelles de Schnitzler "Fraulein Else" – adaptée ici en "Miss Else".

On y voit une jeune fille de 15 ans aux prises avec les contradictions de ses désirs naissants et victime d’un milieu familial pervers, détruit et destructeur. Un père ruiné lui demande pratiquement de se prostituer via une mère complice qui lui suggère d’obtenir 30.000 euros d’un de ses riches et "vieux" amis (55 ans), pour sauver l’honneur de la famille et la vie du père. La jeune fille en vacances dans un hôtel de luxe avec une tante caricaturale et un cousin un rien pervers hésite, en proie à ses contradictions. Elle est à la fois impressionnée par le prestige d’un acteur célèbre, Axel von Dorsday et horrifiée par le deal abominable que sa mère lui suggère à coups de SMS et coup de téléphone insistants. Tentée par le suicide après l’exhibition publique de son corps, elle passe à l’acte mais survit. Chez Schnitzler, un curieux rêve éveillé suspend l’héroïne entre vie et mort : au lecteur de choisir la conclusion. Jeanne Dandoy, elle, donne la parole à la jeune victime dans un beau monologue final qui n’épargne aucun des protagonistes, pas même elle-même. Mais à la manière d’Adèle Haenel qui refuse de juger des "monstres" :

Les monstres, ça n’existe pas. Ce sont nos amis, nos pères, nos frères, et parfois un peu leurs femmes aussi. Alors… qu’est-ce qu’on fait avec tous ces gens issus du vieux monde ?

Jeanne Dandoy pose clairement ses intentions :

"Dans cette réécriture de Schnitzler à l’heure du #metoo, ce sont les questions du consentement, de l’emprise et de l’abus de pouvoir qui seront examinées de plus près".

L’affaire Springora /Matzneff est aussi présente avec le personnage de l’acteur von Dorsday séducteur onctueux, opportuniste sexuel et collectionneur affiché.