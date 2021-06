Métamorphoses 2021, le city trip de l’été en région liégeoise

La 3e édition de Métamorphoses, l’événement signature de la métropole liégeoise, aura lieu en août prochain. Ce sont six balades réparties sur trois week-ends qui mettront en valeur des pépites de la région liégeoise et qui seront agrémentées d’une quarantaine de prestations artistiques . L’événement est gratuit et destiné aux familles, a indiqué jeudi le bourgmestre de Liège Willy Demeyer, en tant que président de Liège Métropole (conférence des bourgmestres de l’arrondissement de Liège).

L’événement Métamorphoses a vu le jour en 2016 et visait à célébrer le renouveau liégeois , en référence au nouvel axe Guillemins-Boverie. Pas moins de 75.000 personnes ont assisté à des prestations artistiques proposées en plusieurs lieux de la métropole liégeoise. Deux ans plus tard, c’est le renouveau dans d’autres communes qui a été mis à l’honneur. Alors que la 3e édition aurait dû se dérouler en 2020, Covid oblige, l’événement a finalement été reporté à cet été 2021.

L’événement Métamorphoses 2021 a donc été imaginé sous la forme de balades qui seront agrémentées de prestations artistiques. Celles-ci seront proposées, pour moitié, par des artistes de la région liégeoise et, pour l’autre moitié, par des artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles et d’autres de la scène internationale. On dénombre six balades et une quarantaine de prestations artistiques.

Ces balades sont réparties sur trois week-ends en août et passeront par six communes de la région liégeoise, à savoir Blegny et Herstal le 15 août, Aywaille et Juprelle le 22 août et Chaudfontaine et Seraing le 29 août. Elles se veulent accessibles aux familles, allant de 3,6 à 6,7 km. L’une d’elles (Juprelle) est à parcourir à vélo tandis que la plus courte (Chaudfontaine) est adaptée aux personnes à mobilité réduite. Toutes forment une boucle, en grande partie sur base de circuits de promenade déjà existants dans les communes concernées.