"Mémoire de fille" d'Annie Ernaux, au Théâtre de Namur jusqu'au 14 janvier

Memoire de Fille: le teaser - 10/01/2020 Teaser réalisé par le Collectif des Routes MÉMOIRE DE FILLE texte Annie Ernaux (éditions Gallimard)version scénique Cécile Backès Margaux Eskenazi mise en scène Cécile Backès jeu Pauline Belle, Jules Churin, Judith Henry, Simon Pineau, Adeline Vesse assistanat à la mise en scène Morgane Lory scénographie Raymond Sarti dramaturgie Guillaume Clayssen mouvement Marie‑Laure Caradec, Aurélie Mouilhade lumière Christian Dubet costumes Camille Pénager stage costumes Déborah Brian accessoires Cerise Guyon vidéo Quentin Vigier musique Joachim Latarjet son Tom Ménigault régie générale Hugo Hamman régie plateau Valentin Dabbadie régie son Julien Lamorille régie vidéo Virginie Premer construction Walter Gonzales - Atelier Triline, Jean-Claude Czarnecka Mémoire de Fille revient sur un événement personnel de l'écrivaine dont l’onde de choc a marqué son existence : sa première nuit avec un homme en 1958. Dans un va‑et‑vient continu entre ce passé et le présent de la narration, elle interroge la jeune fille qu’elle a été, s’appuyant sur des images restées gravées dans son esprit, ainsi que sur des photographies et des lettres écrites à des amies. Un théâtre fait d’images et de chair pour investir les mots d’Annie Ernaux d’une infinie douceur.