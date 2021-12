"Mademoiselle Agnès", une réécriture puissante et magnifiquement espiègle du Misanthrope de Molière au Théâtre des Martyrs

Photo d'illustration de la pièce " Mademoiselle Agnès" jouée au Théâtre des Martyrs jusqu'au 17 décembre 2021. © Hubert Amiel - Théâtre des Martyrs

Agnès est une blogueuse d’art très influente. Son obsession pour la sincérité et la vérité l’amènent à juger tout le monde. L’humanité tout entière est dans son sillage. Dans ses critiques d’art et dans ses relations avec ses proches, Agnès est frontale et ne mâche pas ses mots. Au nom d’une authenticité absolue, elle se permet de dire tout ce qu’elle pense et ce sans aucune concession. Son excès d’exigence et ses propos piquants finissent par blesser son fils et ses amis. Ceux-ci s’inquiètent pour elle et commencent à la mettre en garde : " À force d’être si froide et si dénuée d’empathie, tu finiras seule et abandonnée". À ces avertissements, Agnès réplique qu’elle a pour projet de s’installer à la campagne avec Sascha, jeune artiste en vue dont elle est éprise, afin de vivre recluse de cette société si hypocrite et mondaine. Mais plutôt que de fuir le monde et ses faux-semblants, Agnès va faire l’expérience d’une solitude extrême qu’elle n’a pas choisie.