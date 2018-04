Love and money de Dennis Kelly au Théâtre de Poche

L’argent fait-il le bonheur ?

Moins connu chez nous que sa (presque) contemporaine Sarah Kane, l’auteur britannique Dennis Kelly se fait néanmoins de plus en plus présent sur nos scènes, et c’est d’ailleurs au Théâtre de Poche qu’on a pu voir une autre de ses oeuvres, Orphelins, qui témoignait d’un art remarquable du scénario à suspense.

L’amour existe-t-il encore dans un monde qui ne pense qu’au fric ? Cette question, déjà lisible dans le titre de l’oeuvre, en est aussi le moteur. Si ses pièces jettent toujours un regard féroce sur la société dans laquelle nous vivons, Dennis Kelly invente à chaque fois une nouvelle manière de les construire. Nous suivons ici le parcours d’un jeune couple londonien, David et Jess, depuis la demande en mariage jusqu’à la tragédie finale. Sauf que … cette histoire nous est contée à rebours à travers sept scènes dont certaines ne sont pas en relation évidente avec la branche principale. Au spectateur de reconstituer le puzzle et de se frayer un chemin à travers cette partition complexe et éclatée.

La première scène se décline sous forme d’un échange de mails. Lors d’un congrès d’entreprise, David a rencontré Sandrine, une jeune Française avec laquelle il semble vouloir nouer une relation amoureuse. Mais le voilà très vite acculé à lui avouer son terrible secret : criblée de dettes, sa femme, Jess, a tenté de se suicider et il n’a rien fait pour la sauver, trop heureux de pouvoir redresser sa situation financière et s’offrir enfin la voiture de ses rêves. A partir de là on remonte le fil du temps pour comprendre l’échec du couple et sa descente aux enfers. Voici le gentil professeur de lettres contraint, pour rembourser les dettes de son épouse, de se confronter à l’univers cruel de l’entreprise et aux lois implacables qui gouvernent le monde du travail. A ses côtés, Jess incarne l’acheteuse compulsive, incapable de résister aux séductions d’un monde ultralibéral où seuls comptent les signes extérieurs de richesse. On croise également une businesswoman cynique, un inquiétant pourvoyeur de boulot ou encore une jeune salariée imaginative qui prend plaisir à saper la crédibilité de la boîte qui l’emploie. Bref, une galerie de portraits grinçants mais pas forcément caricaturaux : tous ces êtres pervertis par l’argent n’ont-ils pas été idéalistes un jour, n’ont-ils pas aimé vraiment et de manière désintéressée ? C’est notamment le cas de Jess dans la scène finale, où on la découvre quand elle croit encore à l’avenir de la planète et de son couple, mais convoite déjà en même temps un sac très cher. Quant aux parents de Jess, n’aiment-ils pas leur fille profondément ? Et pourtant … dans un des tableaux les plus noirs de la pièce, on les retrouve sur la tombe de la jeune femme, jaloux du luxueux mausolée funéraire d’à côté, que ce " métèque " de Grec s’est fait construire alors qu’eux-mêmes n’ont pu acheter qu’une modeste pierre … Dennis Kelly peint surtout des êtres fragiles en quête de bonheur et dont l’humanité peut vaciller à tout moment sous le coup de la violence du monde.

Enfin si l’auteur dénonce, c’est bien loin de tout didactisme. Sa force réside dans l’humour noir, dans cette manière radicale de mener les personnages jusqu’aux limites de leurs comportements pour en montrer l’horreur ou l’absurdité. Son écriture, très contemporaine, se coule dans des dialogues incisifs où les protagonistes, souvent enfermés dans leur subjectivité, coupent la parole à l’autre pour suivre leur propre pensée, et c’est une autre forme de son humour.

Le metteur en scène Julien Rombaux s’est entouré d’une brillante équipe de comédiens qui réunit des talents bien connus et de jeunes pousses prometteuses. Il leur insuffle une belle énergie qui dynamise cette pièce coup de poing.