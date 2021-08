Louvain-La-Neuve : le théâtre investit la rue avec l’opération "Place aux artistes"

L’opération "Place aux artistes" est en cours dans la province du Brabant Wallon ! Depuis le début du mois de juillet, des dizaines de spectacles et d’événements culturels ont été programmées. Ainsi, plusieurs institutions culturelles ont réitéré leurs participations à l’opération, comme l’Atelier Théâtre Jean Vilar. Ainsi, un festival de théâtre de rue, "Louvain-La-Rue", se tiendra le week-end du 21 et 22 août sur la place Montesquieu de Louvain-La-Neuve. Six spectacles y seront proposés, en plein air et ouverts aux enfants.

C’est le spectacle de marionnettes La Porte du diable qui inaugure ce week-end à 14h, avec un show haut en couleur qui mêle traditions et modernité et amuse les tout-petits dès 5 ans. Le reste du programme, tout aussi attractif, est disponible en ligne.