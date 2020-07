Liège: quand le théâtre se joue en mode drive-in

Particularité de ce spectacle: il est présenté en extérieur selon le concept du drive-in, distanciation sociale oblige. Les spectateurs sont dans leur voiture et les comédiens leur parlent via leur téléphone. Une expérience théâtrale inédite, audacieuse et réjouissante.

Et les spectateurs sont positivement surpris: "On se retrouve dans une situation où on applaudit dans une voiture à quatre en regardant les gens dehors. Je n’avais jamais vu ce concept. C’est pertinent, c’est assez drôle, ça amène des réflexions". "Moi je trouve ça complètement hors sentiers battus, très créatif. Il fallait oser le faire". "On a fait un saut dans le temps, vraiment".

"2120" est mis en scène par Luc Jaminet. C’est à découvrir jusqu'au 9 juillet.

