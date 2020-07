Les Tanneurs vous accueillent à partir du 17 septembre

Et le premier spectacle de la saison 2020-21, sera NEXT MOVE.

Bruxelles est une véritable pépinière d’artistes, un lieu phare de la création contemporaine. Les cinq plus jeunes artistes et compagnies associé·e·s du Théâtre Les Tanneurs s’unissent pour créer NEXT MOVE, un spectacle à plusieurs voix, composé de 5 formes courtes : Still Life de Sophie Linsmaux & Aurelio Mergola, Ancora tu de Salvatore Calcagno, Luc, Corinne, Alain et Stéphane de Fany Ducat, Litanie de Gurshad Shaheman et Les vieux, c’est horrible d’Eline Schumacher.

Ces auteur·e·s et metteur·se·s en scène partagent un même goût pour l’innovation et la recherche de nouvelles formes. À travers ce geste commun, ils nous invitent à voyager d’un univers artistique et scénique à l’autre. Au programme : venez visiter un drôle d’appartement, écouter des confidences amoureuses, partager le quotidien de fermiers, vibrer aux sons d’un rituel de deuil et découvrir une vieille personne pas comme les autres.

NEXT MOVE : du 17 au 19 septembre, ainsi que du 5 au 10 octobre 2020.

Plus d'infos sur la saison 2020-21 des Tanneurs sur leur site officiel

La reprise des activités du Théâtre Les Tanneurs se fait dans le respect des normes de sécurité sanitaires. Toutes les infos pratiques sont sur le site officiel du théâtre.