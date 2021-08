Les Rencontres Théâtre Jeune Public de retour à Huy : 52 spectacles au programme

Les Rencontres Théâtre Jeune Public reviennent à Huy après une année d'interruption pour cause de pandémie. Organisé conjointement par la province de Liège et la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec le soutien de la Chambre des Théâtres pour l'Enfance et la Jeunesse (CTEJ), l'Association des Programmateurs professionnels (ASSPROPRO) et la Ville de Huy, l'événement retrouve les rives de la Meuse pour des rencontres festives, créatives et plus attendues que jamais: 52 spectacles joués dans neuf salles du 16 au 24 août.

Programmées depuis 36 ans en août dans la ville de Huy, les Rencontres Théâtre Jeune Public correspondent à un moment clé pour le secteur. L'occasion de découvrir une multitude de spectacles conçus pour un public d'enfants et de jeunes, de 2 à 18 ans. "Le souhait de la province, en accord avec la Fédération Wallonie-Bruxelles, était le retour en présentiel pour cette édition 2021, afin de vivre et de ressentir l'art vivant des spectacles jeune public, après le report, puis l'annulation de l'événement en 2020. Cette édition représente un enjeu d'autant plus grand en termes de visibilité et de diffusion pour les artistes", précise l'organisation.

La province de Liège avait à cœur de mettre tout en œuvre pour préserver, malgré ses restrictions budgétaires, ces rencontres devenues, au fil des années, un moment privilégié de dialogues artistiques et humains entre artistes et programmateurs. "Même si cela n'allait pas de soi, tant les conditions d'organisation et les obstacles budgétaires étaient nombreux, ces 'Rencontres' seront une nouvelle fois une réalité tangible". Cinquante-deux spectacles de théâtre, danse et cirque jeune public, sélectionnés en Wallonie et à Bruxelles seront proposés sur neuf jours au lieu de huit habituellement.

Le programme et tous les détails pratiques de cette édition sont à retrouver sur www.provincedeliege.be/rtjp.