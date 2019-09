Les Prix Maeterlinck de la Critique - Edition 2019

C’est l’histoire d’une bande de fous de théâtre qui en 1952 décident de récompenser chaque année un acteur et une actrice par un Prix. Au départ, un club de journalistes politiques avides d’art de la scène. Parmi eux Jacques Franck, notre président d’Honneur et futur directeur de La Libre Belgique. Je vous épargne les métamorphoses de titres de ces Prix et leur extension progressive à la mise en scène et à un nombre de plus en plus grand de métiers du théâtre, puis à la danse, au théâtre jeune public et au cirque.

Une étape importante, pourtant : le passage aux "Eves" du théâtre, le nom d’une statuette aux formes généreuses mais dont le stock s’épuisa vers la fin des années 90. A défaut de statuette, Bernadette Abraté, titulaire d’une émission théâtrale sur la RTBF, aidée par Jacques Franck, en fit une cérémonie annuelle qui se poursuivit bon an mal an jusqu’à ce jour. A partir de 2007 le lieu des Prix se fit itinérant entre Bruxelles et diverses villes de Wallonie et les " Prix du théâtre " devinrent les "Prix de la Critique" en s’étendant à d’autres arts de la scène.

Le dernier coup d’accélérateur vint en 2018 d’un nouveau trophée, une statuette financée par la FWB via la Loterie Nationale. Conçue et façonnée par François Schuiten et Karl Heinz Theiss, c’est un théâtre-monde, à la fois rond et ouvert à plusieurs interprétations symboliques. Accélérateur aussi, l’engagement progressif de la RTBF via son site Auvio, en différé l’an dernier, en direct cette année. Restait à trouver un nom de baptême : 2019 coïncide avec la mort, il y a 70 ans, de notre plus grand dramaturge, Maurice Maeterlinck, seul Prix Nobel belge de littérature (2011) et encore joué et adapté dans le monde entier. Les héritiers du grand homme sont heureux, comme nous, qu’un Prix honore sa mémoire et les arts de la scène.

La synthèse ? Les "Prix de la Critique" deviennent les "Prix Maeterlinck de la Critique", sont diffusés en direct sur un site de la RTBF, le 23 septembre, avec l’aide active de l’équipe du Théâtre National pour donner un nouveau rythme à la soirée.

Christian Jade, Président des Prix de la Critique