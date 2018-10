Les Prix de la Critique 2017/2018 : Résultats complets. "L'Herbe de l'Oubli", meilleur spectacle.

Vous trouverez ci-dessous un résumé en un peu plus de 5 mn des qualités des lauréats qui vient de passer dans l’émission "Jours de relâche" de Carine Bratzlavski.

Meilleure Création artistique et technique : L'équipe de Frankenstein , de Jan-Christoph Gockel

Meilleure Scénographie : Un tailleur pour dames, scénographie de Thibaut de Coster et Charly Kleinermann, mise en scène de Georges Lini

Meilleure Autrice : Laurence Vielle pour Burning (Je ne mourus pas et pourtant nulle vie ne demeurera)

Espoir féminin : Raphaëlle Corbisier dans GEN Z : Searching for beauty (m.e.s. de Salvatore Calcagno)

Espoir masculin : Félix Vannoorenberghe dans December Man et La Profondeur des forêts (m.e.s. de Georges Lini)

Meilleure Comédienne : Anne-Claire dans Oh les beaux jours (m.e.s. de Michael Delaunoy)

Meilleur Seul en scène : Délestage , de et par David-Minor Ilunga, mise en scène de Roland Mahauden

Meilleur Spectacle : L'Herbe de l'oubli , écriture et mise en scène de Jean-Michel d'Hoop

La nouveauté : une statuette de François Schuiten censée représenter, dans sa rondeur ouverte les deux hémisphères, du monde… et du cerveau avec un théâtre de bois intériorisé. Vous trouverez ci-joint le petit reportage que lui a consacré Alizée Honoré où François Schuiten précise sa pensée.

La cérémonie des Prix de la Critique 2017/ 2018 a eu lieu ce soir au Théâtre 140 en présence de la Ministre Alda Greoli et de nombreuses personnalités du monde du spectacle. Dont Frie Leysen et Christophe Slagmuylder honorés d’un Prix Bernadette Abraté qui récompense l’ensemble d’une carrière.

Et l’explication par François Schuiten et Karl-Heinz Theiss de la statuette qui n’attend plus qu’un nom de baptême pour exister dans l’imaginaire du public.On l’appelle donc un peu abstraitement : PDC, Prix de la Critique). Chaque lauréat a son nom gravé sur une plaquette au verso.