"Lehman Trilogy" : une fresque jouissive, portée par trois clowns inspirés ****

Lehman Trilogy : le teaser Théâtrez-Moi / Partie 2 - 13/02/2020 ILS SONT DE RETOUR ! LEHMAN TRILOGY LES CHAPITRES DE LA CHUTE 11 > 29.02 Rideau de Bruxelles Prix de la Critique 2016 Espoir masculin Iacopo Bruno Mise en scène Lorent Wanson ÉPISODE 1(MA & JE 20H) / Durée : 2H ÉPISODES 2&3 (ME & VE 20H) / Durée : 3H (ENTRACTE COMPRIS) INTÉGRALES (SA) / Durée : 6H (ENTRACTE COMPRIS) La chronique d'une famille américaine qui a senti l'éclosion du capitalisme moderne, de 1844 à 2008, Une saga théâtrale addictive à découvrir en deux épisodes ou une intégrale ! Avec Iacopo Bruno, Pietro Pizzuti, Fabrice Schillaci et au piano Fabian Fiorini ou Johan Dupont Écriture Stefano Massini Texte français Pietro Pizzuti Mise en scène Lorent Wanson Scénographie Daniel Lesage et Catherine Somers Création lumières Renaud Ceulemans Costumes Françoise Van Thienen Arrangements musicaux Fabian Fiorini et Alain Franco Travail vocal Christine Leboutte Assistanat à la mise en scène Francesco Mormino (reprise) et Caroline Bondurand (création) Régie plateau Stanislas Drouart et Alain Mage Régie Lumière Gauthier Minne Habillage Nina Juncker Septembre 1844, Henry Lehman, émigré juif allemand, pose le pied sur le sol américain. Septembre 2008, la banque d’investissement Lehman Brothers fait faillite, entraînant les bourses mondiales dans sa chute. Combien ça coûte un homme ? Combien ça lui en coûte d’être un homme dans un monde qui ne le respecte plus ? Ces questions-là, même sur les cours fluctuant de la bourse, elles n’ont pas de prix… En deux soirées (les mardis ou jeudis pour l’épisode 1; les mercredis ou vendredis pour les épisodes 2 & 3) ou en intégralité (les samedis), partagez un moment de théâtre enlevé, drolatique, burlesque, effarant, qui tient autant de la saga américaine que de l’énorme farce des « affreux sales et méchants » d’Ettore Scola… Lorent Wanson Le jeu des interprètes est époustouflant. L’ÉCHO Trio clownesque pour saga de coton, de fièvre et de feu. *** LA LIBRE Belgique Une fresque jouissive. Totale réussite **** RTBF.BE DÉBAT DU BOUT DU BAR MA 18.02 – après le spectacle Avec Lorent Wanson et Bernard Bayot, Directeur du Réseau Financité. Animé par Cédric Juliens. Débat co-organisé avec le Réseau Financité. L’Arche est l’éditeur et l’agent théâtral du texte représenté : www.arche-editeur.com Création le 24 mai 2016. Production Rideau de Bruxelles / Théâtre Épique / Théâtre du Sygne. Aide au projet de reprise de la Fédération Wallonie-Bruxelles. en tournée Centre culturel de Dinant 17&18 mars Centre culturel de Huy 22 mars Mars Mons Arts de la scène 27 mars