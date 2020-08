Le Théâtre Royal du Parc ouvrira sa saison avec... "To play or not to play"

Après "L’Odyssée", "Les trois mousquetaires", "L’île au trésor", "Cyrano"… Thierry Debroux voulait se plonger dans un autre grand chef-d’œuvre de la littérature, avec "Les chevaliers de la table ronde", mais es récentes mesures imposées ne permettent plus de jouer ce spectacle qui sera reporté à la rentrée 2021.

plus d'infos sur le site officiel du Théâtre Royal du Parc

Mais il était important pour Thierry Debroux de permettre au public de retrouver le chemin du théâtre. Il a donc écrit pour l’occasion une comédie qui raconte le confinement d’un directeur dans son théâtre à l’italienne. A travers les angoisses de cet homme qui ne sait pas quand rouvrira le théâtre et s’ils pourront jouer en septembre… Humour et émotion seront au rendez-vous !