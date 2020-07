Le Théâtre Royal du Parc ouvrira sa saison avec "Les chevaliers de la Table Ronde"

Après "L’Odyssée", "Les trois mousquetaires", "L’île au trésor", "Cyrano"… Thierry Debroux se plonge dans un autre grand chef-d’œuvre de la littérature. 20 acteurs, dont Othmane Moumen dans le rôle d’un irrésistible Merlin, donneront vie aux personnages mythiques des légendes arthuriennes.

Le spectacle des "chevaliers de la Table Ronde" permet à nouveau de réunir beaucoup de comédiens sur le plateau. Ils seront vingt pour vous raconter les aventures d’Arthur et de ses fidèles chevaliers, Gauvain, Lancelot, Perceval, etc…

Cette grande saga raconte la fin d’un monde, celui des légendes celtiques, des druides, des rituels sacrés anciens, du paganisme. Tout cela sera balayé par le christianisme qui s’imposa peu à peu, par le feu et le sang mais aussi par l’évangélisation. Le temps des fées, des sorcières, des elfes et autres créatures magiques peuplant la forêt de Brocéliande se meurt. Les coutumes et les fêtes anciennes sont oubliées ou récupérées. Avec Arthur et des compagnons s’ouvre un nouveau monde… Là où la parole ne suffit pas, l’épée vient en aide pour convertir les païens.

L’héritage celtique n’en est pas mort pour autant et l’on voit aujourd’hui ressurgir l’intérêt pour certaines pratiques comme le chamanisme par exemple. Les hommes retrouvent peu à peu le chemin de mère Nature et certains mêmes n’hésitent pas, comme autrefois, à cueillir le gui et la sauge pour purifier leur maison. D’autres parlent aux arbres, ou écrivent sur le secret et le pouvoir des plantes, d’autres enfin se réunissent pour écouter de la musique aux sonorités celtes.

Les thématiques que ces légendes me permettent d’aborder sont riches et résonnent particulièrement aujourd’hui, car nous sommes manifestement, nous aussi, dans un monde en grande mutation. Le confinement que nous venons de vivre et la grande fragilité avérée des sociétés fondées sur la recherche des biens matériels et le profit viennent révéler qu’un changement est fondamentalement indispensable.

Comme souvent au Théâtre Royal du Parc, nous aimons réunir trois générations dans notre salle. Les chevaliers de la table ronde sera une magnifique occasion pour que les parents et/ou les grands parents initient leurs enfants à cette grande légende arthurienne.

