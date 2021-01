Le théâtre Le Public reprend son destin en main !

Plus

Pour ne plus se laisser malmener par la crise sanitaire, le théâtre Le Public, à Bruxelles, a décidé de postposer sa saison 2021 et de proposer un tout nouveau programme aux spectateurs et spectatrices. Suite aux dernières mesures sanitaires de ce 22 janvier, nous comprenons que nous ne pourrons pas rouvrir avant quelque temps. Devant cette constatation peu réjouissante, le théâtre ne veut plus jouer au "yoyo", en enchaînant les réouvertures et re-fermetures potentielles. Toute la saison théâtrale est donc reportée. Les spectacles qui ont été annulés ou interrompus seront reprogrammés entre juillet 2021 et août 2022. L’agenda précis doit encore être annoncé. Les places et abonnements déjà acquis sont valables jusqu’à fin août 2022. Une plateforme VOD est également disponible pour les personnes abonnées, permettant l’accès à des captations de spectacles. ► Vers la plateforme VOD En attendant la reprise de la vie normale, des spectacles "de garde", c’est-à-dire des spectacles conçus et imaginés pour cette période singulière, seront proposés entre mars et juin, dès que les théâtres pourront rouvrir, et sur la plateforme VOD. Du neuf, du sur-mesure, des spectacles susceptibles de se jouer dans nos trois salles et/ou en streaming et qui intégreront les restrictions sanitaires. Les quatre pièces proposées sont :

"Comment épouser un milliardaire" d’Audrey Vernon Jeanne Kacenelenbogen et Chloé Struvay - © Le Public Comédie politique jouée pour Jeanne Kacenelenbogen ou Chloé Struvay. En 10 ans, les milliardaires sont passés de 793 à 2208. Les milliardaires sont devenus plus riches, plus puissants, alors c’est le moment ou jamais de les épouser ! Un pamphlet drôle et incendiaire contre le capitalisme sauvage et une indispensable leçon d’intelligence économique.

"La Mort par les plantes" d’après le manuel de biologie de Helmut Eisendle Edwige Baily - © Le Public Comédie biologique jouée par Edwige Baily. Le Glossaire des plantes toxiques et de leur utilisation à l’usage du malfaiteur asthénique est au départ un manuel de biologie. Il est aussi une porte est ouverte à tous les fantasmes et toutes les élucubrations. Qui n’a pas rêvé de faire disparaître sans trace un gêneur, un nuisible, "un emmerdeur", en laissant tout cela sur le compte de la Nature, d’une minuscule petite plante si jolie et si fleurie qui sera devenue une arme tout à fait terrifiante ?

"Du paddle à Biarritz" d’après le roman “Broadway” de Fabcaro Itsik Elbaz - © Le Public Comédie satirique adaptée et jouée par Itsik Elbaz. Alex est un homme avec un assez petit h. Cet anti-héros est au cœur d’une vie particulièrement ordinaire mais qui le confronte à des situations tendres et tragiquement drôles. La confession d’un être plein de rêves et peu de muscles, doté de chromosomes X et Y, vous fera voyager.