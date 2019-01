Le Théâtre Le Public propose en février des prix libres en fonction des moyens de chacun

Le Théâtre Le Public a annoncé mercredi qu'il proposera durant le mois de février un nouveau modèle tarifaire pour un accès à la culture plus équitable.

Toutes les autres possibilités d'abonnements, des tarifs classiques aux prix réduits, sont maintenues. Le Ticket Solidaire et l'Article27, au prix de 1,25 euros pour les personnes inscrites au CPAS ou qui fréquentent une association sociale partenaire de l'initiative, sont aussi maintenus. Les invitations sont cependant supprimées sur la période.

Les billets seront donc à prix libres durant la période. Chacun est appelé à payer sa place en fonction de ses moyens. Ceux dont les revenus sont suffisants pourront demander un tarif normal, voire mettre plus dans un élan solidaire pour compenser les paiements moindres enregistrés. Tous les spectacles de la saison actuelle, hors événements, pourront être réservés à ce tarif libre.

Conscient des enjeux de la répartition des richesses, et sans présager du résultat, le Théâtre Le Public tente, pendant un temps, une transformation des habitudes de consommation fondée sur la confiance. Cette démarche ne sera sujette à aucun contrôle. Elle se base sur la bonne foi des spectateurs.

"L'idée est de porter une initiative solidaire et citoyenne", explique Gaétan Bergez, porte-parole du Théâtre Le Public. "La direction ne pouvait pas se satisfaire que des gens disent 'Nous ne pouvons plus aller au théâtre parce que nos moyens financiers diminuent', alors que la culture est un lieu de rencontre et de partage. Nous devons pouvoir inventer des nouveaux modes d'accueil pour que des publics ne s'excluent pas eux-mêmes d'une démarche culturelle".