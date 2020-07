Le Théâtre de Poche ouvrira sa saison avec “In Solidum” © Véronique Vercheval

Cette saison particulièrement dynamique sera composée de 11 spectacles : “In Solidum”, un polar sur fond d’arnaque sentimentale dans lequel cinq comédiens tous lauréats de l’IAD réinventent l’amitié. “Le Champ de Bataille”, l’adaptation du roman de Jérôme Colin par Denis Laujol, nominée aux Prix Maeterlinck de la Critique 2020 et portée par un Thierry Hellin saisissant en père et époux en perte de repères.

"Incandescences” d’Ahmed Madani, volet final du triptyque Face à leur destin dans lequel de jeunes comédiens non-professionnels et issus de banlieues françaises racontent leurs parcours.

“Rage Dedans”, plongée au cœur du burn-out par notre clown national, Jean-Luc Piraux. “Zaï Zaï”, l’adaptation de la BD de Fabcaro, soit un road-movie absurde mêlé d’une critique de notre société de consommation. “Je ne haïrai pas”, ode à la paix adaptée du roman d’Izzeldin Abuelaish dans lequel ce gynécologue palestinien revient sur l’opération israélienne Plomb Durci qui a coûté la vie à trois de ses filles.

“Belgium, Best Country”, hommage du chroniqueur Edgar Szoc à ces bénévoles belges qui ont bravé l’interdit et recueilli des migrants chez eux. “The Show” d’Anna Nilsson marquera le retour de la compagnie Petri Dish (“Valhalla”) au Poche pour un spectacle mêlant théâtre, acrobaties aériennes et chant avec pour toile de fond la propagande étatique sud-coréenne. “Birthday”, comédie politique sur l’inversion des genres et la déliquescence du personnel hospitalier est écrite par Joe Penhall, le créateur de la série “Mindhunter”.

Le succès “Fritland” sera également de retour au Poche — l’occasion de redécouvrir l’incroyable parcours de Zenel Laci, ce poète né dans une famille albanaise propriétaire de la friterie la plus connue de Bruxelles. Enfin, jeunes et moins jeunes pourront se régaler avec “Le cas Pucine”, le premier spectacle d’une des rares femmes ventriloques francophones dont la tournée passera exceptionnellement par la Belgique !