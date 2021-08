Le Théâtre de Liège lance son festival "Scènes d’Eté", avec six spectacles prévus au cœur de la ville

Le Théâtre de Liège présente dès ce mercredi 18 août le Festival Scène d’été, qui durera jusqu’au 03 septembre. Dédié au théâtre et à la danse, l’événement commencera par un rendez-vous quotidien de fin d’après-midi, proposant bar et musique d’ambiance. Pour célébrer le retour de son public, le Théâtre de Liège a fait appel au "metteur en fleur" bruxellois Thierry Boutemy, pour habiller sa façade de superbes compositions florales.

Comme un écho à l’événement "Place aux artistes", qui s’est déroulé l’été passé, le festival prendra place les samedis et dimanches sur plusieurs places à Liège durant la dernière quinzaine d’août. Le programme, riche et varié, compte six spectacles prévus pour l’occasion. Engagées, ces six créations mettent en avant également l’amour et le désir de créer.