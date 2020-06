Le Théâtre de Liège dévoile le programme de sa nouvelle saison et accueillera le public dès le 4 octobre

Comme pour d'autres lieux et institutions culturelles, même si des contraintes subsistent, l'horizon s'éclaircit enfin pour le Théâtre de Liège qui a levé le voile sur sa saison 2020-2021. Une nouvelle saison qui, en raison de la crise du coronavirus, a fait l'objet d'importantes modifications, comme l'explique son directeur Serge Rangoni. " La crise sanitaire a des répercussions à la fois sur la nouvelle saison mais également sur la saison 2021-2022. Plusieurs spectacles ont dû être reportés. C'est frustrant mais ce n'est pas si grave, il faudra juste un peu de patience pour voir une série de spectacles qu'on avait programmés". La nouvelle saison débutera en octobre et non en septembre, comme c'est traditionnellement le cas. "Cela nous laisse le temps de mettre en place toutes les mesures de sécurité nécessaires, ou en tout cas celles qui le seront encore à ce moment-là. On a aussi fait en sorte que les deux salles ne fonctionnent pas en même temps pour éviter que les publics ne se croisent" explique encore Serge Rangoni.

Priorité aux créations

La nouvelle saison du Théâtre de Liège s'ouvrira le 4 octobre avec "Vous êtes uniques", la nouvelle création de la compagnie liégeoise Pop Up de Maggy Jacot et Axel Debooseré. Le duo revient avec un spectacle qui aborde le thème très actuel de l'instinct grégaire, instinct que nous avons tous, pour le meilleur ou le pire. Ce thème est ici évoqué sous une forme proche de celle du cabaret. Un spectacle joyeux, festif mais qui pousse aussi à la réflexion. Parmi les quatre créations de cette saison, épinglons aussi "Muhammad", un spectacle qui marque le retour d'Ismaël Saidi. " On connait le parcours de cet auteur, acteur, réalisateur et producteur avec notamment le spectacle "Djihad" rappelle Serge Rangoni " et sa capacité à conjuguer ses deux cultures d'origines, à la fois belges et maghrébines. Une de ses grandes forces qui l'amène à nouveau à évoquer la religion et avant elle, l'Homme".

Quatre festivals

La saison 2020-2021 du Théâtre de Liège propose également quatre festivals. Au mois de mars, le festival de littérature "Corps de textes" ainsi que l'accueil des "9e Rencontres Internationales du Creahm", un événement consacré aux démarches d'artistes porteurs d'un handicap. Du 24 au 30 avril se déroulera la neuvième édition du festival Emulation. Une semaine pour mettre en lumière les jeunes artistes et compagnies émergentes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Dédié aux nouvelles technologies et aux arts numériques, "L'Impact festival" se déroulera quant à lui durant cet automne, du 17 au 22 novembre. " Cette quatrième édition sera notamment l'occasion de découvrir le spectacle "M comme Méliès" qui rend hommage à Georges Méliès, qui fut un grand prestidigitateur avant d'être l'inventeur du cinéma. C'est un homme qui travaillait déjà avec les nouvelles technologies finalement" souligne Serge Rangoni.

Deux grands classiques

Cette nouvelle saison convie Alfred de Musset et "On ne badine pas avec l'amour", une oeuvre rarement portée à la scène précise Serge Rangoni "C'est un très beau texte qui parle de l'amour mais aussi de la difficulté qu'ont les êtres qui s'aiment, à exprimer leurs sentiments. Nous sommes très heureux de pouvoir faire redécouvrir ce texte". L'autre grand classique est "Chat en poche" de Georges Feydeau. "Nous avons aussi voulu privilégier les spectacles qui convoquent le rire, même si c'est parfois un rire grinçant, qui se transforme en rictus". Un spectacle parfait pour les fêtes qui sera d'ailleurs proposé pour la nuit de la saint Sylvestre. Infos: www.theatredeliege.be