Le streaming, bénédiction ou malédiction pour les théâtres ?

Plus de 2,5 millions d'internautes ont visionné dix productions de l'Opéra de Paris; la Comédie-Française a mis en ligne plus 80 spectacles, dont des archives rarissimes comme "Ondine" de Giraudoux (1974) avec une très jeune Isabelle Adjani .

Si les captations ne sont pas chose nouvelle, c'est leur nombre et leur accessibilité en deux mois qui sont inédits.

Confortablement assis dans son salon, le public a été inondé pendant des mois par des captations d'opéras, de ballets, de concerts et de pièces de théâtre, la plupart du temps gracieusement. Voudra-t-il revenir dans une salle à jauge réduite, rejoindre des files d'attente interminables, porter un masque, se passer d'entracte?

Les salles en France et ailleurs en Europe commencent à voir la lumière au bout du tunnel avec des dates de réouverture, mais font face au grand défi de faire venir les spectateurs tout en respectant la distanciation sociale.

"Opéra chez soi", "théâtre et canapé": en temps de coronavirus, les théâtres ont donné un accès sans précédent à leurs productions grâce au streaming, tout en espérant que ça ne soit qu'une parenthèse. Mais celle-ci risque d'être longue.

Le Théâtre de l'Odéon a diffusé une série de pièces dont récemment "Le Roi Lear" de Shakespeare avec dans le rôle-titre Michel Piccoli, décédé récemment. Comme premier constat, le streaming a été un succès.

"Rien que pour 'L'Ecole des femmes' (mise en scène en 2018), un quart des vues venaient de l'étranger. On a même eu droit à une critique du Guardian", déclare à l'AFP Stéphane Braunschweig, directeur de l'Odéon.

"Depuis, on a sous-titré aussi 'Tartuffe' et 'Le Misanthrope'. En voyant l'intérêt de l'étranger, on s'est dit qu'il fallait développer l'offre".

plus d'infos sur la page "Théâtre et canapé" du Théâtre de l'Odéon