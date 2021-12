Le spectacle "Little Louis" revient en musique sur le parcours de Louis Armstrong à la Ferme du Martinrou

La Ferme de Martinrou, petit lieu culturel chaleureux dans le Hainaut, se définit comme bien plus qu’un théâtre. L’institution propose en effet de nombreuses activités : des spectacles aux ateliers en passant par les stages ou les lectures plaisir alliant théâtre et vin, le programme est riche et varié. Durant ce mois de décembre, c’est le célèbre trompettiste Louis Armstrong qui est mis à l’honneur ! Le spectacle "Little Louis" retrace, en fanfare, le parcours de cet enfant de la Nouvelle-Orléans baigné dans la musique depuis son plus jeune âge.

On connaît les exploits et les mélodies de Louis Armstrong, mais moins les épisodes qui ont façonné sa personnalité et son univers. Les ruelles du quartier défavorisé de Storyville, la relation entre Louis et sa mère, les traditions de fin d’année de la Nouvelle-Orléans et l’anecdote qui changera la vie du musicien pour toujours… Les moments marquants de l’enfance du musicien sont évoqués dans ce spectacle joyeux et rythmé. C’est le musicien Raphaël D’Agostino qui prend la tête de l’orchestre, accompagné de ses comparses Sébastien Jadot, Johan Dupont et Sébastien Wallens.