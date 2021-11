Le spectacle "L’Absolu", entre cirque et théâtre dans un chapiteau de 12 mètres de haut à Marchin

Dans son chapiteau de tôle de 12 mètres de haut, L’Absolu, le nouveau spectacle de la compagnie Les Choses de Rien bouleverse nos sens. Solo hypnotique, la création combine les techniques acrobatiques et aériennes empruntées au monde du cirque et les techniques de jeu empruntées au monde du théâtre. C’est l’espace Latitude 50, le pôle des Arts du Cirque et de la Rue, qui accueille L’Absolu du 23 novembre au 04 décembre prochain.

Ce spectacle prend de la hauteur pour jouer avec nos impressions et sensations. Près de cent spectateurs peuvent profiter de l’espace du silo, l’impressionnant chapiteau de tôle. Par des jeux de lumières, d’illusions d’optiques et de sonorités, ce théâtre original dissèque les strates de l’espace et du temps et provoque le même effet sur nos perceptions.