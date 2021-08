Le rideau se lève sur le 20e festival Théâtre au Vert à Thoricourt

La 20e édition du festival Théâtre au Vert de Thoricourt (Silly, Hainaut) est lancée ce mercredi. L'événement culturel, qui se déroule jusqu'au 22 août, propose 33 rendez-vous festifs, associant théâtre, cinéma en plein air et comédie musicale.

La programmation, qui fait la part belle aux artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, se déclinera dans huit lieux éphémères, soit trois chapiteaux, deux châteaux, une église, un bois et une guinguette. Six spectacles pour le jeune public sont prévus ainsi que neuf animations gratuites, notamment des concerts, des spectacles de cirque, une expo-photos et une projection de film.

Les premiers spectacles pour petits et grands seront donnés dès le 18 août. La soirée d'ouverture officielle de l'événement sera assurée le 19 août (20h30) par la Maison Ephémère et la Compagnie pop-up dans le cadre du spectacle "Le Départ". Un repas-spectacle, avec notamment un hommage à la chanteuse Maurane, dans la cour du château de Thoricourt, ponctuera la fin du festival, le 22 août en soirée.

Les événements d'ouverture et de clôture sont déjà annoncés complets.