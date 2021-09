Le réalisateur Gus Van Sant se met au théâtre avec une pièce musicale sur Andy Warhol

Le réalisateur américain Gus Van Sant doit présenter jeudi à Lisbonne sa première œuvre pour la scène, un spectacle musical sur un jeune Andy Warhol en passe de devenir l’icône de la Pop Art.

"J’ai essayé de réunir les meilleurs moments de la vie d’Andy pour expliquer son ascension dans le monde de l’art des années 1960", décrit le cinéaste de 69 ans, auteur de "My own private Idaho" (1991) ou "Good Will Hunting" (1997) et vainqueur de la Palme d’or du festival de Cannes avec "Elephant" (2003).

Des anecdotes autour des rencontres de Warhol avec l’écrivain Truman Capote, le critique d’art Clement Greenberg ou l’actrice Edie Sedgwick, émerge "un personnage étrange, qui n’a pas vraiment de rapport avec l’Andy Warhol que nous connaissons. C’est un peu comme sa doublure", poursuit Gus Van Sant avant la première d'"Andy" au Théâtre national Dona Maria II de Lisbonne.