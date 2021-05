Le Petit Prince sera joué du 13 juillet au 8 août à l'abbaye de Villers

Le héros d'Antoine de Saint-Exupéry sera à l'honneur cet été, dans les ruines de l'abbaye de Villers, et dans un gabarit propice aux mesures sanitaires.

Le grand spectacle théâtral prévu initialement à l'été 2020, la création de Lucrèce Borgia d'après Victor Hugo, est reporté en 2023. Mais les producteurs ont imaginé une forme théâtrale alternative intégrant pour les spectateurs les obligations de distanciation, de port du masque, etc. Du 13 juillet au 8 août, ils proposeront Le Petit Prince, d'après l'oeuvre d'Antoine de Saint-Exupéry, mis en scène par Alexis Goslain.

"La longue histoire des spectacles théâtraux en plein air pourra perdurer, même si le gabarit du spectacle de cet été a dû être adapté", indiquent les organisateurs. L'an dernier déjà, pour assurer cette continuité malgré le report de Lucrèce Borgia, ils avaient fait appel à Eric De Staercke pour un seul en scène consacré à Victor Hugo, joué chaque soir devant 150 spectateurs.

Pour le Petit Prince de cet été, les organisateurs annoncent que le spectacle "déploiera toute la théâtralité du conte et nourrira l'imaginaire du spectateur au fil des rencontres du Petit Prince avec de multiples personnages croisés sur des planètes ou dans son dialogue avec l'aviateur solitaire". L'aviateur sera joué par Damien De Dobbeleer, le petit prince par François Heuse, et le renard/serpent par Jordan Marty. Apparaitront depuis leur planète la rose (Catherine Cornet), le roi (Pascal Racan), le businessman (Eric De Staercke), le buveur (Denis Carpentier), le géographe (Daniel Hanssens) et le vaniteux (Bruno Georis).

Les préventes sont désormais ouvertes en ligne (et infotickets au 070/224.304). Du 13 juillet au 8 août, les représentations débuteront à 21h30, pour 1h15 de spectacle sans entracte.