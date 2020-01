Le père, la mère, l’exil : des thématiques abordées par deux "seuls en scène"

CRITIQUE :

Meissoune Majri est née à Tunis. Elle a grandi en France, mais a très vite noué des liens avec la scène artistique liégeoise. "Nous avons cru à l’amour qu’il a pour nous" est son premier texte porté à la scène.

Un grand voile blanc suspendu et déployé sur le sol irradie sous les spots. Il révélera plus tard sa transparence et jouera aussi le rôle d’écran où viendront s’imprimer des images pâlies de la Tunisie des origines.

C’est le décès de sa mère qui va pousser Meissoune Majri, à présent adulte, à interroger la vie et le rôle de la défunte dans la construction de sa propre identité, et à revenir sur les traces de son enfance tunisienne. Point de départ : une sépulture française dans le carré musulman, et cette interdiction, pour la gent féminine, d’assister aux funérailles. Un des nombreux paradoxes soulevés dans le texte. Celui-ci résonne d’abord comme un hommage à cette mère qui a dû apprendre à se taire, à réprimer, pour ouvrir la voie à sa fille, qui a su "porter loin le regard au-delà du tunnel". Si elle ne lui a pas appris l’indépendance affective vis-à-vis des hommes, du moins lui a-t-elle enseigné l’indépendance matérielle.

Pas de logique narrative dans ce voyage impressionniste fait d’aller et retour entre France et Tunisie, présent et passé, confidence intime et réflexion. Un des moments clés est le retour au pays après des années d’éloignement, et les sentiments complexes qui traversent alors la narratrice : l’impression d’être une touriste, de ne pas être reconnue par ses pairs arabes, mais aussi la révolte contre le poids des traditions et notamment cette haine du corps qui incite encore certains hôteliers à interdire aux couples non mariés une chambre double. Mais c’est aussi l’indignation face à une architecture qui impose si visiblement les traces de la colonisation française.

Des souvenirs d’enfance resurgissent, violents parfois : le racisme des enfants à l’école de l’exil et les efforts des siens pour paraître blancs. Ou le pubis de la mère rasé sur ordre de l’imam. Car c’est le désir de Dieu qui a remplacé celui de l’époux chez la femme vieillissante.

Le metteur en scène Olivier Boudon joue subtilement avec l’espace et la distance : la comédienne tantôt nous fait face, toute proche, tantôt nous parle dissimulée derrière le voile devenu transparent. Les images qui se superposent alors - photos de mariage, rituel ancestral de la lessive, … - transforment ce décor tout simple en délicat palimpseste. Petit bémol : on souhaiterait que Meissoune Majri nous transmette avec plus de conviction et de naturel ce texte fort et si personnel.

EN PRATIQUE

"Nous avons cru à l’amour qu’Il a pour nous", Texte et interprétation : Meissoune Majri

Mise en scène : Olivier Boudon

A voir au Théâtre de Liège jusqu’au 25 janvier et à l’Espace Magh les 28 et 29 janvier