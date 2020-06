Le Magic Land Théâtre s’allie avec le Sortilège et propose un tout nouveau spectacle en plein air

Dans l’impossibilité de jouer dans leur salle de spectacle habituelle suite aux nouvelles mesures de sécurité, les comédiens du Magic Land Théâtre ont décidé de renouer avec le théâtre de rue le temps d’un été et de s’allier avec le Sortilège. Ils se produiront donc ces 10, 11, 17 et 18 juillet à 19h sur le domaine de Sortilège , une grande forêt urbaine en plein cœur de Bruxelles (dont la devise est : zéro plastique, zéro émission de CO2 pour 100% de plaisir) où se déroule également un grand jeu d’aventure inspiré de l’univers médiéval fantastique et des activités d’accrobranches .

Cet été, vous pourrez retrouver les comédiens du Magic Land Théâtre sur le domaine de Sortilège et ainsi allier spectacle et activité en famille !

Ce tout nouveau spectacle d’une cinquantaine de minutes, écrit et mit en scène par Patrick Chaboud, est directement inspiré d’une légende locale et mis en scène pour la rue à la façon d’une farce médiévale.

Ça raconte quoi ? C’est l’histoire d’un vieil avare et de sa jeune servante qui, n’en pouvant plus de la méchanceté et de la pingrerie de son maître, décide de faire un pacte avec le diable pour se débarrasser de lui. Mais c’est sans compter sur la fourberie du vieillard dont l’intelligence et les coups bas surpassent ceux du maître des ténèbres. Pour la première fois de son interminable existence, le prince des enfers va comprendre qu’il est des âmes très difficiles à acquérir…