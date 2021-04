Le "Kunstenfestivaldesarts" à Bruxelles: quatre semaines de culture en mai et juillet

La vingt-sixième édition du "Kunstenfestivaldesarts", moment culturel incontournable dans la capitale, se déploiera sur quelque 4 semaines pendant les mois de mai et de juillet et plus précisément du 7 au 30 mai ainsi que du 1er au 8 juillet, apprend-on sur le site du festival.

Les animations auront lieu dans plus d'une vingtaine de lieux de la ville, en plein air, dans des théâtres, voire une piscine, mais pourront aussi être suivies "on line" ou à la radio. A cette occasion, des artistes, dans les domaines les plus divers, comme le théâtre, la musique, la danse, la performance, le cinéma ou encore les arts visuels, proposeront leurs créations et inviteront à la réflexion sur l'actualité et la réalité complexe de la ville.