Le joyeux rebond du Festival de Théâtre de Spa

Ce rebond, c’était vital ? Indispensable ? Oui, affirme le directeur Axel de Booseré. Quand on a annulé le festival tel qu’on l’avait préparé, dans le même temps on s’est dit : préparons une version bis. On n’a jamais classé l’affaire. On est là pour ça, pour créer une dynamique, du lien culturel.

Le covid n’aura pas sa peau ! Malgré les restrictions et les contraintes, le Royal Festival de Spa a décidé de renaître de ses cendres. Condamné dans un premier temps à une probable annulation, le festival 2020 aura finalement bien lieu. Un tour de force pour les organisateurs, qui ont dû repenser la programmation, les lieux et l’installation du public.

Aller au théâtre, un choix de société

Axel de Booseré, le directeur du Royal festival de théâtre : "ce n'est pas un petit festival, c'est un festival spécial" - © Tous droits réservés

La présentation du programme sonne presque comme une profession de foi : "Cette année plus que toute autre, par leur présence, les artistes célébreront le plaisir d’être ensemble et, si on veut bien penser que cette édition spéciale est une action résiliente, alors votre présence sera un symbole. Oui, cette année, aller au théâtre est plus qu’aller au théâtre. C’est un choix de société".

A deux semaines de cette édition réinventée, Axel De Booseré met son éditorial en perspective : quand j’ai écrit ça, on était au début du déconfinement, on ne savait pas ce que serait l’avenir ; on ne savait pas non plus quelles allaient être les réactions des gens ; on était tous inquiets, on avait un peu peur de contracter la maladie, de rencontrer des gens ; Alors, on peut mettre en place l’événement, on est soutenu par les artistes, les pouvoirs publics mais le but ultime, c’est la rencontre avec les gens. Cela ne pourra avoir lieu que si les gens nous soutiennent eux aussi, par leur présence, c’est ça que je voulais dire. Venir au théâtre, c’est prendre du plaisir, c’est s’échapper de son quotidien mais c’est aussi soutenir la culture de son pays.

Les réservations ont bien démarré, on est soutenu par nos spectateurs mais certains restent inquiets. Et on a aussi moins de places à proposer. Ce sera malgré tout une belle édition.