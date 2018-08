Le Festival Théâtres Nomades : un incontournable pour les amateurs des arts de la scène

Si vous aimez les arts de rue, le théâtre, le cirque ou encore les contes et les entresorts, ne manquez pas le Festival Théâtres Nomades ces 23, 24, 25 et 26 août. Au cœur de Bruxelles, le Parc royal se transformera en un véritable village nomade pour accueillir toute une série d’artistes venus de Belgique et de l’étranger.

Ce festival, à la fois convivial et engagé, rencontre un succès grandissant d’année en année. Pour cette 12ème édition, l’équipe du Festival se prépare à accueillir quelques 18000 spectateurs venus découvrir une quarantaine de spectacles sur les quatre jours du festival. La programmation se veut très diversifiée. Tant les habitués que les simples curieux pourront y faire 1001 découvertes : du théâtre, des performances, du cirque, avec notamment des spectacles aériens époustouflants, des entresorts, des jeux de foire, de la musique… C’est aussi cela qui fait la force de cet événement fédérateur : proposer des genres très différents accessibles au plus grand nombre.

Le festival fait la part belle à la création belge puisque plus de 75% des artistes programmés sont issus de notre plat pays mais aussi, toujours dans un esprit d’ouverture, à des créations venues d’ailleurs avec des artistes tunisiens, marocains, français… Le tout forme un doux mélange qui fait passer du rire aux larmes ou de l’attendrissement à l’épatement en quelques minutes. Les artistes et le public l’ont bien compris et apprécient particulièrement l’ambiance familiale de ce festival.

La Compagnie des Nouveaux Disparus, organisatrice de l’événement, est connue pour son travail engagé dans les quartiers populaires. Le Festival Théâtres Nomades ne déroge pas à la règle. Les organisateurs accordent une grande importance à l’accessibilité du festival pour tous et mènent un travail spécifique de communication vers les publics éloignés de l’offre culturelle. Dans le même esprit, l’entrée du festival est gratuite. La participation financière du public se fait par le passage du chapeau à l’issue des spectacles. Une réservation est toutefois nécessaire pour certains d’entre eux. Pour tous les autres, il suffit de se rendre directement dans le parc et de se laisser surprendre par la magie des arts de la rue.

Plus d’infos sur www.theatresnomades.be

Le Festival est aussi sur les réseaux sociaux, abonnez-vous pour avoir toute l’actu en live :

FACEBOOK : theatresnomades - INSTAGRAM : theatresnomades

Infos pratiques

Parc royal de Bruxelles

Jeudi 23/08 dès 18h30, vendredi 24/08 dès 16h30, samedi 25/08 dès 13h30 et dimanche 26/08 dès 13h30

Entrée gratuite, participation libre au chapeau

Accès :

Métro 1 et 5 (arrêt Parc) / Metro 2 et 6 (arrêt Arts-Lois)

Tram 92 et 93 (arrêt Parc / Palais)

Bus 29, 63, 65, 66 (arrêt Parc) / Bus 22, 27, 38, 54, 71, 95 (arrêt Ducale)