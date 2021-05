Le festival Théâtre au vert de Thoricourt fêtera ses 20 ans du 18 au 22 août

Les organisateurs du festival Théâtre au Vert de Thoricourt (Silly) ont annoncé la tenue de la 20e édition de l’événement culturel hainuyer du 18 au 22 août 2021. Comme pour l’édition 2020, les organisateurs ont indiqué qu’ils s’adapteront aux conditions en vigueur au cours de l’été, tant en ce qui concerne les protocoles sanitaires à mettre en œuvre que les éventuelles adaptations à apporter à leurs spectacles, en concertation avec les artistes.

Deux nouvelles scènes seront proposées aux festivaliers et une attention particulière sera maintenue en faveur des jeunes publics.

Les organisateurs du festival se sont, par ailleurs, réjouis "que la ministre de la culture Bénédicte Linard ait été soucieuse de garantir une plus grande stabilité à l’événement. Elle a accepté de pérenniser et actualiser sa subvention pour les années 2021, 2022 et 2023", concluent-ils.

À l’occasion de cette édition-anniversaire, une pièce écrite par son président Christian Leclercq et mise en scène par Evelyne Rambeaux sera jouée durant le festival.