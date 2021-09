Le festival des cafés-théâtres "Bruxelles sur Scènes" revient en novembre

Le festival des cafés-théâtres de la capitale "Bruxelles sur Scènes" revient pour une cinquième édition tout au long du mois de novembre, annonce l'office de tourisme bruxellois visit.brussels mercredi dans un communiqué.

Du 1er au 30 novembre, 13 établissements de la capitale proposeront une programmation renforcée afin de toucher un large public. Au menu: une offre riche en spectacles mêlant musique, humour, théâtre? le tout accompagné d'un verre ou d'un repas.

Des lieux chaleureux souvent méconnus

La Commission communautaire française (COCOF) et visit.brussels s'associent pour l'occasion et proposent au public un pass au prix de 20 euros. Les détenteurs du pass pourront profiter au total de pas moins de 13 spectacles (un par café-théâtre participant). "Une belle opportunité de sortir de ses habitudes et de s'évader tout en découvrant des lieux culturels bruxellois chaleureux souvent encore trop méconnus", soulignent les organisateurs.

La liste des établissements participants et les informations pratiques sont disponibles sur le site web: https://visit.brussels/fr/tag/cafe-theatre