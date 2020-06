Le festival d'Avignon propose 5 créations en octobre lors d'une "Semaine d'art"

Le festival de théâtre d’Avignon, annulé cet été pour cause de coronavirus, va organiser en octobre une "semaine d’art" avec notamment cinq créations de sa programmation initiale et un spectacle du danseur espagnol Israel Galvan. La programmation comprend "Une cérémonie", de et par le groupe belge "Raoul Collectif".

"La Semaine d’art en Avignon" est une référence au premier nom donné en 1947 par le Maire Paul Rouvier et Jean Vilar à l’événement qui allait devenir le Festival d’Avignon.

Cette semaine particulière (23-31 octobre) proposera 35 représentations dans différents lieux emblématiques du festival dans la ville d’Avignon, indique un communiqué.

plus d’infos sur le site officiel du Festival

Un tarif unique de billet a été fixé à 15 euros.

Seront présentés "Mellizo doble", spectacle de danse et de musique d’Israel Galvan, star internationale connue pour son approche hétérodoxe du flamenco, et la pièce "Traces – discours aux nations africaines" de l’écrivain et musicien sénégalais Felwine Sarr.