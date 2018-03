Le Festival Bruxelles Babel jouera le thème "Bruxelles? Non peut être!" les 13-14 avril

La 33e édition du festival d'expression artistique Bruxelles Babel se tiendra les 13 et 14 avril au Centre culturel Jacques Franck à Saint-Gilles. Quelque 200 jeunes bruxellois de 12 à 21 ans monteront sur scène pour s'exprimer par les voies du théâtre, du chant, de la danse et de la musique autour du thème "Bruxelles ? Non peut être!".

Ce festival d'expression artistique est organisé par l'ASBL Tremplins, qui vise à stimuler l'expression libre de la jeunesse bruxelloise. Le spectacle est le fruit d'ateliers pluridisciplinaires, menés tout au long de l'année scolaire au sein de diverses associations et établissements scolaires, issus de différents quartiers de la Région de Bruxelles-Capitale. Il vise à illustrer le métissage caractéristique de Bruxelles, à prôner l'échange et à refléter la capitale de demain.

Deux représentations du spectacle sont programmées le vendredi à 17H00 et le samedi à 15H00. A travers le thème de cette année "Bruxelles ? Non peut-être!", les jeunes revisiteront l'héritage surréaliste de la ville. Il sera question de la construction d'un piétonnier, d'une rencontre entre l'acteur Jean-Claude Van Damme et le roi Philippe, de la multiplicité des communautés à Bruxelles, de "casseurs urbains" qui s'amuseront à perturber les différentes interventions, de l'histoire d'un garçon avec un banc, du Manneken-Pis, d'un éloge de la frite et de la pluie ou encore de rencontres à un arrêt de bus.