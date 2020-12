Le Créa-Théâtre de Tournai enchante les écoles avec ses scènes de Noël

Ces 16, 17 et 18 décembre, la compagnie tournaisienne du Créa-Théâtre va à la rencontre des enfants, directement dans les écoles, afin de leur présenter ses "scènes à Noël". L'occasion de faire briller les yeux des petits et grands...

Chaque année, pour célébrer les fêtes, la compagnie du Créa-Théâtre invite les écoles, les institutions et les familles à ses traditionnelles "scènes à Noël". Lors d’une balade contée en compagnie de Mademoiselle Rose, Monsieur Pivoine et de nombreux personnages marionnettiques, les petits découvrent les plus fabuleuses aventures du Père Noël. Mais, comme les classes ne peuvent se rendre à des spectacles pour le moment, c'est le théâtre qui vient à elles... Le tout pour la modique somme de 1€ par élève.

Envie de faire plaisir à vos petites têtes blondes?

Réservation au 069 88 91 43 ou via crea.theatre@skynet.be

Du côté du Musée des Arts de la Marionnette, vous découvrirez une exposition entièrement dédiée au Père Noël du 12 décembre au 3 janvier. Cartes, statues, automates, porcelaines de toutes tailles et autres curiosités provenant de nombreux pays sont rassemblés dans une collection à venir admirer à Tournai. C'est Francis Houtteman, le fondateur de la compagnie du Créa-Théâtre, qui se cache derrière ce rassemblement de Pères Noël en tout genre.

En pratique: réservation obligatoire par mail ou par téléphone +32(0)69 88 91 40 maisondelamarionnette@skynet.be