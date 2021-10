Latitude 50 présente le spectacle Chute ! : deux acrobates qui tombent pour mieux rebondir

Matthieu Gary et Sidney Pin de la compagnie volte cirque sont deux acrobates formés au Centre des arts du cirque Balthazar de Montpellier. Par ce spectacle, ils révèlent ce qui traverse le corps et l’esprit de deux acrobates qui chutent. Ces deux acteurs nous dévoilent leurs peurs, leurs désirs, leurs sensations ou plus généralement leur humanité.

Entre analyses presque scientifiques et déséquilibres, Chute ! est un spectacle de proximité, épuré et joueur… Les deux hommes se font face sur une scène ou plutôt sur un ring, où les planches ont été troquées pour des tatamis. Le public en guise de corde encercle ces deux corps qui s’enlacent et s’éclatent. Tantôt brutales, tantôt pleine de grâces, ces figures nous remettent les pieds sur terre et nous rappellent que jamais l’homme ne vit sans gravité. Au fil des chutes, on comprend de mieux en mieux ce qui pousse ces acrobates à sauter, à tomber mais surtout à se relever.

Plus d’informations sur le site web de Latitude 50