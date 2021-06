"La vraie vie" d'Adeline Dieudonné, une adaptation qui chahute, au Théâtre Jean Vilar jusqu'au 19 juin

Le Théâtre Jean Vilar à Louvain-la-Neuve rouvre ses portes avec un texte qui a beaucoup fait parler de lui il y a trois ans : le premier roman d’Adeline Dieudonné, "La vraie vie".

Un drame dans une famille où la violence est déjà présente au quotidien. Une mère maltraitée par son mari, un marchand de glace qui meurt sous l’explosion de son syphon à chantilly, et un jeune garçon que le choc va transformer en tortionnaire.

Le texte est adapté par le metteur en scène Georges Lini, qui en sus reprend au pied levé, le rôle de ce père violent, amateur de chasse illégale. L’auteur elle, y incarne deux personnages : la conteuse et la jeune ado. A priori l'exercice était périlleux, mais le doigté et l'imagination du metteur en scène ont fait des merveilles. La pièce est pétrie de trouvailles, l'éclairage et les masques en guise "d'effets spéciaux".

Et pas besoin d'avoir lu le livre pour entrer dans le spectacle, précise Adeline Dieudonné.

La vraie vie, d'Adeline Dieudonné, mis en scène par Georges Lini, avec une Isabelle Defossé plus touchante que jamais.

Au Théâtre Jean Vilar à LLN jusqu’au 19 juin