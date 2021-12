La Vénerie reçoit "Pueblo", pièce théâtrale qui met en lumière les personnes en marge de la société

La Vénerie accueillera un événement, qui, par son engagement poétique et politique ainsi que sa force théâtrale, mettra en lumière les personnes invisibilisé·e·s, en marge de la société.

Dans "Pueblo", Ascanio Celestini et David Murgia creusent le sillon d’un nouveau récit théâtral autour de la grande tribu des invisibles.

C’est l’histoire d’une clocharde qui ne fait pas la manche et d’un gitan de huit ans qui fume, l’histoire d’une tenancière de bar qui gagne sa vie avec les machines à sous, d’un manutentionnaire africain et d’une poignée d’autres personnes dont on ne connaît pas le nom.

C’est l’histoire des cent mille Africains morts au fond de la mer.

Ceci est l’histoire d’une jeune dame caissière au supermarché et de toutes les personnes qu’elle rencontre.

Autant de personnages que l’on a tendance à ranger dans une sorte de dimension parallèle de la vie et de l’Histoire…

"David Murgia […] fait vivre ce texte avec brio, plein de tendresse et d’humour. Si la situation générale est dramatique, si Pueblo l’évoque par des éclairs noirs […], Celestini prend le parti d’en sourire pour mieux y réfléchir. Mieux vaut faire appel à la poésie pour échapper au formatage des médias et des réseaux sociaux."