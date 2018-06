La Scala-Paris, le théâtre aux sept vies

C'est son rêve fou et celui de sa femme Mélanie, qui va insuffler une nouvelle vie au 13, Boulevard de Strasbourg (10e arrondissement), face au Comedia et au Théâtre Antoine.

Il a été tour à tour le plus beau café-concert parisien fin de siècle, un théâtre de boulevard, un cinéma, un multiplexe pornographique, un lieu de drague et a même failli devenir le siège d'une église brésilienne.

Premier multiplexe porno

Fin 19e siècle, la Scala était là où "il fallait passer si on voulait être consacré comme super-vedette" à Paris, explique Olivier Schmitt, conseiller artistique du projet. Mistinguett, Mayol, Fréhel ou Yvette Guilbert s'y sont produits.

"Avec la Première guerre mondiale vint la première vague des destructions et reconversions de théâtres parisiens et la Scala devient en 1915 un théâtre de boulevard où sont repris tous les succès de Feydeau", selon M. Schmitt qui va publier un livre en septembre sur le sujet.

Avec l'apparition du cinéma parlant dans les années 30, le théâtre se reconvertit et va offrir au fil des ans les meilleurs films français et américains en exclusivité. Vers la fin des années 60, alors que le coeur économique de Paris se déplace vers l'ouest, le quartier d'affaires périclite. Une décennie plus tard, la Scala devient le premier multiplexe pornographique avec cinq salles, 800 fauteuils, avec succès jusqu'à l'arrivée de la VHS. L'endroit attire ensuite prostitution et drogue.

En 1999, le dernier acquéreur fait sursauter la mairie de Paris : la plus grande église baptiste brésilienne, l'Eglise universelle du royaume de Dieu. Elle jettera l'éponge quand la Scala est classée lieu de culture. L'endroit reste fermé jusqu'à son rachat en 2016 par le couple Biessy à 3,8 millions d'euros sur leurs deniers, Mélanie étant à la tête d'un fonds d'investissement lucratif.