La saison du Théâtre Royal des Galeries commence le 16 septembre

Le Théâtre Royal des Galeries accueillera de nouveau les spectateurs à partir du 16 septembre 2020 avec une saison variée, éclectique et divertissante.

Elle sera composée de 6 spectacles : " Un petit jeu sans conséquence ", une comédie d'aujourd'hui sur une trame éternelle. " Misery ", un huis-clos de Stephen King, dense et terrifiant, avec Cathy Grosjean et David Leclercq. " La Revue des Galeries ", caricatures, chansons et sketchs politiques pour les fêtes. " Cuisine et dépendances " de Jaoui et Bacri, un texte féroce, drôle, lucide et ingénieux. " L’étudiante et Monsieur Henri ", un spectacle terriblement familial avec Pascal Racan et " Adorable Julia ", le théâtre ou la vie, faut-il vraiment choisir ? Ce spectacle drôle et séduisant tend à nous démontrer le contraire.

plus d'infos sur le site officiel du Théâtre

La location sera ouverte à partir du 18 août, du mardi au samedi, de 11h à 18h, 02/ 512 04 07.