La saison 2020-21 du Théâtre Varia commence le 6 octobre

La programmation de la saison 20-21 est en ligne et vous pouvez dès à présent la consulter. Vous y découvrirez des artistes et des spectacles, qui sans nous détourner de l’action ou idéaliser la réalité, nous entraînent à rêver d’ailleurs.

plus d'infos sur le site du Varia

Vous pourrez au cours de cette saison :



Fabriquer de nouveaux mondes avec Selma Alaoui (Science-fictions), Thierry Smits (Toumaï Trilogy) Thomas Depryck et Antoine Laubin (Macadam circus), Silvio Palomo (Ørigine).



Disséquer les comportements humains et en rire de bon cœur avec Thibaut Wenger (PAN !), Florence Minder (Faire quelques chose), Elsa Chêne (Orphelins), Aurore Fattier (Qui a peur), Véronique Gallo (Son père).



Vous souvenir que tout est possible avec Rosario Amedeo (Jackie Chan et moi), et que la fin d’une aventure peut être le début d’une autre avec Claudio Bernardo (Après les Troyennes), Eline Schumacher (La ville des Zizis), François Emmanuel, Marie Bos & Guillemette Laurent (Dressing room).



Entrer sans vous en apercevoir dans les coulisses de la création avec le film "Le plaisir du désordre" qui suit le travail de Eve Bonfanti & Yves Hunstad, puis les retrouver sur scène dans "Détours et autres digressions".

Chanter des chansons d’amour avec Delphine Bibet (Playback d’histoires d’amour).

Regarder autrement l’adolescence avec Guillaume Kerbusch & Laura Petrone (Jimmy n’est plus là & Brandon), avec Stéphane Pirard, Benoît Verhaert & Audrey D’Hulstère (Fugue) ou Marie Lecomte (Voyage dans ma chambre) et vous ébahir des voltiges circassiennes du festival Up ! (Rubix Cube de la Cie Balbàl, Résonance de la Cie Hay Que)

Alors n'hésitez plus. Rejoignez-nous à partir du 6 octobre. Les mesures sanitaires qui seront en vigueur seront mises en place afin que vous puissiez en toute sécurité et sérénité vivre de belles sorties théâtrales !