La ruée des Belges sur le OFF en Avignon..Un nouveau lieu: Episcène. Un inattendu: Bab Marrakech

Le Festival d’Avignon OFF c’est une vitrine culturelle et commerciale où les productions francophones viennent s’exposer en espérant une tournée en France ou … en Belgique. Des milliers de programmateurs y circulent et depuis 2002 le Théâtre des Doms est subventionné par la FWB pour offrir une chance aux productions francophones belges (voir notre article).

Un autre lieu, la Manufacture, un collectif dont les têtes belges sont Pascal Keiser et Pierre Holemans, est, depuis 2001 une alternative "privée" aux projets belges. Son évolution (1 puis 2 puis 4 salles), ses ambitions, à fois plus françaises et plus internationales, plus sociales et sociétales, son organisation partiellement en "collectif" mérite un article "à part". Cette année deux spectacles belges seulement figurent à son programme : la danse avec une brève apparition de Thierry Smits ("Anima ardens" du 6 au 15 juillet) et le cirque avec "Exodus " le spectacle 2016 de Patrick Masset sur la crise des réfugiés (du 10 au 23 juillet). Patrick Masset dont le spectacle 2018, "Strach, a fear song" patronné par les Doms, créé au Festival Up de Bruxelles, est accueilli au festival de cirque "Occitanie" sur l’île Piot. Une année bénie en somme pour Patrick Masset.