"La route des Vannes", le stand-up Français s’invite chez les vignerons

"En février, on était dans une période sombre. La ministre de la Culture venait d’annoncer les restrictions pour les festivals", raconte Fanny Jourdan, productrice et fondatrice de Tcholélé. La question se pose donc rapidement : "Qu’est-ce que l’on pourrait faire en extérieur ?".

Au mois de juillet, Tcholélé Production , société de production d’artistes, embarque des humoristes dans une tournée des vignobles à travers la France . Une proposition pour se "renouveler" et consommer de l’humour différemment.

Comment reprendre les one man shows tout en respectant les dernières mesures sanitaires ? Des humoristes français ont eu l’idée d’organiser une petite tournée dans les vignobles du sud de la France. Organisée début juillet, "La Route des Vannes" embarquera six spécialistes du stand-up pour des soirées originales alliant humour et vin.

Parmi les humoristes présents, on compte Vérino, Donel Jack’sman, Bun Hay Mean, Tania Dutel, Aymeric Lompret et Paul Taylor.

"La route des Vannes" démarre le vendredi 2 juillet à Saint Geoire en Valdaine, en Isère, au Château de Longpra. Ce tour prendra ensuite la direction du sud de la France, passant par les vignes du département du Rhône, du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, et se terminera le vendredi suivant, le 9 juillet, après à Gassin, dans le Var pour une soirée au domaine Bertaud Belieu.

"On part dans une ambiance de colonie de vacances. On va s’amuser, rire ensemble et surtout travailler, parce que le temps commence à se faire long", explique Fanny Jourdan.

Les dates complètes :

Vendredi 2 juillet au Château de Longpra à Saint-Geoire-En-Valdaine (Isère)

Samedi 3 juillet au Domaine de Corps de Loup à Tupin-et-Semons (Rhône)

Dimanche 4 juillet au Château Pesquié à Mormoiron (Vaucluse)

Mardi 6 juillet et mercredi 7 juillet au Domaine de la Brillane à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône)

Jeudi 8 juillet au Domaine Bunan à La Cadière-D’Azur (Var)

Vendredi 9 juillet Domaine Bertaud Belieu à Gassin (Var)