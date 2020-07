La nouvelle saison du 140 est en ligne

Le fil rouge de cette saison se trame autour du concept de normalité :

"Ecdysis nous parle du genre assigné, Is there life on Mars? et Unique en son genre du droit d’être différent, Chambre Noire retrace le destin d’une femme ‘extra-ordinaire’, Zouglou, Bonhomme et Viril, chacun différemment, relatent nos inégalités ou plutôt, notre quête d’égalité.

Normalité ? Vous avez dit normalité ? Mais était-elle acceptable ? Qui la définissait comme telle ? Parce que finalement, ce retour en arrière, j’ai le sentiment que plus personne n’en veut. Le capitalisme avant les soins de santé, l’éducation, la solidarité ou la culture, ce n’est plus pour nous, n’est-ce pas ? Ce que je peux vous écrire aujourd’hui, c’est que je ne sais pas comment se passera l’automne puis l’hiver. M’enfin, j’aurais pu vous écrire cela chaque année finalement. Qui sait de quoi demain sera fait ? Par contre, ce dont je suis certaine, c’est que, malgré tous les aléas et toutes les peines vécues ces derniers mois, nous sommes VIVANT.E.S et nous sommes ANORMAUX.LES et on aime ça ! "

Astrid Van Impe, directrice

Le 140 s'ouvre dès le 30 septembre 2020 avec Poney flottant de Isabelle Wéry, co-présenté avec Passa Porta et ONLIT Éditions. Une performance-concert débridée sous forme de livre pop-up. Entre littérature et théâtre, ce conte initiatique nous plonge dans les méandres des désirs et des pulsions d’une fillette qui voudrait grandir mais qui ne le peut plus.

Rendez-vous en septembre au 140.

40 spectacles à venir et un abonnement bulles - plus d'infos sur le site officiel du 140

BILLETTERIE

tickets@le140.be

+32 (0)2 733 97 08

CONTACT

Avenue Plasky 140

1030 - Bruxelles

contact@le140.be