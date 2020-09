La nouvelle saison de la Comédie Claude Volter

La Comédie Claude Volter est très heureuse de pouvoir vous accueillir dès le 16 septembre 2020 dans son théâtre, avec toutes les mesures sanitaires nécessaires.

Jean Vilar a dit :

Le Théâtre, c’est comme le gaz et l’électricité, c’est un service public !

En prenant soin de vous, nous prenons soin de la Culture, qui en a tant besoin !

N’oubliez pas que sans vous, nous n’existons pas. Mais vous… sans nous… ? Nous vous attendons encore plus nombreux !

La saison 2020-2021 est à découvrir sur le site www.comedievolter.be.

Nous débutons cette nouvelle saison avec la reprise d’un immense succès international : "Meilleurs Alliés" de Hervé Bentegeat.

50 ème anniversaire de la mort du Général de Gaulle,

75 ème anniversaire de la fin de la guerre,

80 ème anniversaire de l’"Appel du 18 juin" :

Churchill et de Gaulle vont opposer leurs incroyables résistances qui changeront le cours de la guerre ce 4 juin 1944.

Michel de Warzée et Pascal Racan, après plus de 300 représentations entre Avignon, Paris, Bruxelles, la Wallonie, la France et Beyrouth, reviennent s’affronter pour votre plus grand bonheur, du 16 septembre au 4 octobre.