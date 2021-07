La Maison Éphémère et la Compagnie Pop-Up présentent "Le départ" au Château d’Hélécine

À la belle étoile, quatre acteurs et actrices, un acrobate, un danseur et une télévision font trembler les parois d’une caravane posée au bord de l’eau !

L'affiche du spectacle à Hélécine © Lucas Racasse

Avec Jamila Drissi | Guy Theunissen | Mikail Karahan | Axel De Booseré | Brigitte Dedry | Victor Launay.

Mise en scène Brigitte Baillieux | Scénographie et costumes Maggy Jacot | Lumière Gérard Maraite | Vidéo Grégory Hiétin | Son Jean-Grégoire Mekhitarian | Technique Simon Renquin | Maquillage Djennifer Merdjan | Assistante à la mise en scène Tiphaine van der Haegen | Assistant à la scénographie Jérôme Gérard | Assistant à la technique Valentin Coppens | Réalisation costumes Marie Nils | Construction des décors L’Envers du Miroir

28 – 29 – 30 – 31 juillet // 4 - 5 – 6 – 7 août 2021

21h (durée 1h30)

Tarifs : 20€-15€ // Préventes jusqu’au 21 juillet : 18€-13€

Infos et réservations : maisonephemere.be

Une création de La Maison Éphémère et de la Compagnie Pop-Up, en coproduction avec la COOP asbl et Shelter Prod. Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Wallonie, du Brabant Wallon, du Château d’Hélécine, de taxshelter.be, d’ING, du tax-shelter du gouvernement fédéral belge, de La Première, de La Trois et de Musiq3. En partenariat avec Les Baladins du Miroir et le Royal Festival de Spa. Avec l’aide de l’Espace Catastrophe.