La Compagnie du Magic Land Théâtre retrouve son public avec sa tournée d’été en plein air

Au gré des comités de concertation, la situation pour le secteur de l’évènementiel et de la culture évolue et se précise doucement. Le plan été est programmé et sera déployé si toutes les variables épidémiologiques le permettent. Déçu par le gouvernement qui l’a qualifié dès le début de la crise sanitaire d’acteur non-essentiel, le monde de la culture s’est depuis organisé. Et c’est le moment de profiter du timide retour du printemps : comme notamment la Compagnie du Magic Land Théâtre, qui a lancé sa tournée d’été en plein air. En Wallonie et à Bruxelles, près de 25 lieux accueillent trois spectacles : La Légende du King Arthur, Don Giovanni et la Botte du Diable.

Pour jouer dans l’espace public, hors des quatre murs d’une salle de théâtre, il a évidemment fallu s’adapter. Patrick Chaboud, le metteur en scène, a commencé dans la rue et appartient à cet univers : ce fut pour lui un réel plaisir de le retrouver. Certains comédiens ont cependant dû s’acclimater. Le positionnement de la voix, le regard qui se doit d’être beaucoup plus soutenu et frontal, des décors de facto plus simples… Anne-Isabelle Justens, comédienne au sein de la Compagnie, explique que la pratique est bien évidemment complètement différente mais riche d’échange : "les réflexes sont différents, et le contact est encore plus important que dans une salle de théâtre. On sent un vrai besoin de rencontre, d’échange, la demande est grande et ça nous rassure".